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Posted 11 апреля 2022, 05:18

Published 11 апреля 2022, 05:18

Modified 17 сентября 2022, 07:25

Updated 17 сентября 2022, 07:25

В Новосибирск приехали 68 семей беженцев из Донбасса

В Новосибирск приехали 68 семей беженцев из Донбасса

11 апреля 2022, 05:18
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Практически все семьи разместились у родственников.

Из Донбасса в Новосибирск прибыли 68 семей, у части из них есть дети. Об этом 11 апреля в ходе совещания в правительстве региона сообщил мэр города Анатолий Локоть.

Градоначальник отметил, что все семьи в основном разместились у родственников. Временное жилье выделили в Октябрьском районе только одной семье беженцев из Донбасса.

«Всего с родителями приехали 17 детей. Всем выделили места в детских учебных учреждениях», - сказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Напомним, в середине марта в Новосибирской области ожидали прибытие 1200 беженцев из Украины. Их планировали разместить в детских лагерях, санаториях и других объектах.

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