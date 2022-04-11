В Новосибирск приехали 68 семей беженцев из Донбасса

Posted 11 апреля 2022, 05:18
Published 11 апреля 2022, 05:18
Modified 17 сентября 2022, 07:25
Updated 17 сентября 2022, 07:25
Из Донбасса в Новосибирск прибыли 68 семей, у части из них есть дети. Об этом 11 апреля в ходе совещания в правительстве региона сообщил мэр города Анатолий Локоть.
Градоначальник отметил, что все семьи в основном разместились у родственников. Временное жилье выделили в Октябрьском районе только одной семье беженцев из Донбасса.
«Всего с родителями приехали 17 детей. Всем выделили места в детских учебных учреждениях», - сказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
Напомним, в середине марта в Новосибирской области ожидали прибытие 1200 беженцев из Украины. Их планировали разместить в детских лагерях, санаториях и других объектах.