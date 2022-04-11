Землю для строительства «Диснейленда» нашли в Новосибирске

В Новосибирске нашли участок земли, на котором можно построить «Диснейленд». Известно, что территорию в Октябрьском районе застройщик когда-то перевел в зеленую зону, для того, чтобы не платить налоги. Позднее мэрия Новосибирска запретила там строительство жилья. Главный архитектор города Александр Ложкин уверен, что на этом участке земли можно построить парк развлечений.