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Posted 12 апреля 2022, 06:18

Published 12 апреля 2022, 06:18

Modified 17 сентября 2022, 07:25

Updated 17 сентября 2022, 07:25

Матрена стала популярным именем детей в Новосибирске в 2022 году

Матрена стала популярным именем детей в Новосибирске в 2022 году

12 апреля 2022, 06:18
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В регионе появились на свет европейские князья, коты-воители и папы римские.

С начала 2022 года в Новосибирской области родились 6 570 детей, некоторым из которых родители дали фантастические и древние имена. Их перечислили для Atas.info в управлении по делам ЗАГС региона.

По данным ЗАГС, чаще всего в этом году новорождённых нарекали традиционными русскими именами - Артём, Михаил, Максим, Матвей, София, Ева, Виктория, Алиса и Мария. Однако без фантазии и смекалки родителей некоторых малышей не обошлось.

Для своих чад они выбирали самые необычнее имена, уходящие корнями к римлянам, арабам и европейцам. Например, среди мужских регистрировали Варлама (так звали святых), Дара, Ратислава.

«Также был Яромил, Аким, Анас, Динислав, Климентий (имя папы римского), Тихомир, Мирослав-Дарин», - сказали в ЗАГС по Новосибирской области.

Также в Новосибирской области в 2022 года появились на свет девочки с самыми яркими именами. Среди них Аниса, Иллада, Кристиана, Милавика, Олимпия, Павла, Яролика (персонаж кота-воителя), Виолина, Матрёна, Ева-Лукерья.

Напомним, ранее в ЗАГС Новосибирской области назвали возраст самой молодой мамы в 2022 году.

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