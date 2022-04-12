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Posted 12 апреля 2022, 11:09

Published 12 апреля 2022, 11:09

Modified 17 сентября 2022, 07:25

Updated 17 сентября 2022, 07:25

Смертность превысила рождаемость вдвое в Новосибирске в 2022 году

Смертность превысила рождаемость вдвое в Новосибирске в 2022 году

12 апреля 2022, 11:09
Фото: Медиахолдинг1Mi.
ЗАГС привел данные за 1 квартал 2022 года.

В Новосибирской области за три месяца 2022 года число умерших превысило количество новорождённых. Об этом Atas.info рассказали в управлении по делам ЗАГС региона.

«За указанный период отелом составлено 6 570 записей актов о рождении детей. Записей о смерти - 11 813», - ответили на запрос в ведомстве.

Из информации следует, что смертность превысила рождаемость почти в два раза. При этом ранее Росстат сообщал, что в феврале этот показатель был самым высоким по сравнению с другими регионами Сибири.

Напомним, ранее в ЗАГС назвали самые необычные имена детей в Новосибирской области с начала 2022 года. Также рассказали, что самой молодой мамой в регионе стала 14-летняя девушка.

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