Трехмесячный мальчик с COVID-19 скончался в Новосибирской области

Posted 12 апреля 2022, 06:31
Published 12 апреля 2022, 06:31
Modified 17 сентября 2022, 07:25
Updated 17 сентября 2022, 07:25
В Новосибирской области за сутки с коронавирусом скончались 3-месячный ребёнок и ещё 9 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб 12 апреля 2022 года.
Всего в регионе умерли с коронавирусной инфекцией 5 499 человек. За минувшие сутки болезнь унесла жизни мальчика в возрасте 3 месяцев и мужчин - 32 года, 49 лет, 69 лет, 74 года, 80 лет, а также женщин в возрасте 72 года, 72 года, 84 года, 88 лет.
На сегодняшний день зарегистрировано 253 708 случаев COVID-19, включая 36 844 детей. За сутки ковид диагностировали у 190 человек, в том числе у 39 несовершеннолетних.
Сейчас в инфекционных стационарах на лечении находятся 791 пациент, в том числе 7 детей. В реанимациях 116 человек, из которых 14 подключили к ИВЛ.
Всего при этом выздоровели 245 467 пациентов, включая 293 за сутки.