Трехмесячный мальчик с COVID-19 скончался в Новосибирской области

Всего в регионе умерли с коронавирусной инфекцией 5 499 человек. За минувшие сутки болезнь унесла жизни мальчика в возрасте 3 месяцев и мужчин - 32 года, 49 лет, 69 лет, 74 года, 80 лет, а также женщин в возрасте 72 года, 72 года, 84 года, 88 лет.