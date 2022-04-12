Заработная плата работников РЖД с 1 мая поднимется на 5%

Отмечается, что компания уже второй раз поднимает размер заработной платы своих сотрудников в текущем году. Первое увеличение зарплаты работников, на 4,2%, произошло первого марта. Таким образом, всего с начала года зарплата работников холдинга выросла более чем на девять процентов.