Электроника подорожала до 40% в Новосибирской области

В регионе в среднем на 13,4% поднялись цены на непродовольственные товары - электротовары и бытовые приборы. Стиральная машина подорожала на 41%, холодильник – на 39,8%, швейная машина выросла в цене на 38,2%. Электропылесос стал дороже на 32,8%, миксер, блендер – на 31,2%.