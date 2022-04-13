Электроника подорожала до 40% в Новосибирской области

Posted 13 апреля 2022, 07:43
Published 13 апреля 2022, 07:43
Modified 17 сентября 2022, 07:25
Updated 17 сентября 2022, 07:25
Рекордно подорожали в Новосибирской области стиральные машины и холодильники за 3 месяца 2022 года. Динамику цен приводит Новосибирскстат.
В регионе в среднем на 13,4% поднялись цены на непродовольственные товары - электротовары и бытовые приборы. Стиральная машина подорожала на 41%, холодильник – на 39,8%, швейная машина выросла в цене на 38,2%. Электропылесос стал дороже на 32,8%, миксер, блендер – на 31,2%.
Также отмечен скачок стоимости на микроволновки (26,4%), электроутюги (24,8%), кухонную плиту 23,8%. Телевизор подорожал на 16,5%, моноблок – на 32,3%, монитор – на 25,5%.
К тому же, ремонт телевизора удорожал на 22,5%. В целом цены на услуги выросли в регионе на 1,9 %.