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Posted 13 апреля 2022, 07:43

Published 13 апреля 2022, 07:43

Modified 17 сентября 2022, 07:25

Updated 17 сентября 2022, 07:25

Электроника подорожала до 40% в Новосибирской области

Электроника подорожала до 40% в Новосибирской области

13 апреля 2022, 07:43
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В среднем цены на непродовольственные товары выросли на 13,4% в регионе с начала 2022 года.

Рекордно подорожали в Новосибирской области стиральные машины и холодильники за 3 месяца 2022 года. Динамику цен приводит Новосибирскстат.

В регионе в среднем на 13,4% поднялись цены на непродовольственные товары - электротовары и бытовые приборы. Стиральная машина подорожала на 41%, холодильник – на 39,8%, швейная машина выросла в цене на 38,2%. Электропылесос стал дороже на 32,8%, миксер, блендер – на 31,2%.

Также отмечен скачок стоимости на микроволновки (26,4%), электроутюги (24,8%), кухонную плиту 23,8%. Телевизор подорожал на 16,5%, моноблок – на 32,3%, монитор – на 25,5%.

К тому же, ремонт телевизора удорожал на 22,5%. В целом цены на услуги выросли в регионе на 1,9 %.

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#Экономика
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