Контрабандистка пыталась вывести из Новосибирска в Ташкент 26 000 долларов

Posted 13 апреля 2022, 05:49
Published 13 апреля 2022, 05:49
Modified 17 сентября 2022, 07:25
Updated 17 сентября 2022, 07:25
Гражданка Узбекистана спрятала от таможенников аэропорта Толмачево в Новосибирске 26 тысяч долларов США и полмиллиона рублей наличными. Транспортная прокуратура передала дело в суд.
Женщина в декабре 2021 года пыталась вывести из России авиаперелётом «Хабаровск -Новосибирск – Ташкент» 26 000 долларов и 531 тысячу рублей. Теперь её обвиняют в контрабанде иностранной валюты.
Во время таможенного контроля иностранка заявила, что не имеет при себе этих денег. Однако их учуяла в сумочке дамы служебная собака. Транспортная прокуратура Новосибирска отправила уголовное дело в Обской городской суд на рассмотрение.
Отметим, в России со 2 марта 2022 года запрещено вывозить за границу валюту свыше 10 тысяч долларов.