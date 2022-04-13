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Posted 13 апреля 2022, 08:34

Published 13 апреля 2022, 08:34

Modified 17 сентября 2022, 07:25

Updated 17 сентября 2022, 07:25

Музей авиации и космонавтики может появиться в Новосибирске

Музей авиации и космонавтики может появиться в Новосибирске

13 апреля 2022, 08:34
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В комплексе планируют разместить самолеты, вертолеты, униформу летчиков, космическое оборудования и планетарий.

В Новосибирске откроют музей авиации и космонавтики 5 сентября 2022 года. Об этом сообщил ТАСС директор парка-музея Владимир Курдюмов.

В здании музея разместят вертолеты Ми-8 и Ми-2, а также самолеты, гаджеты, космическое оборудование, одежду летчиков. Ещё в авиакосмическом ангаре развернут планетарий.

Курдюмов рассказал, что общая площадь музейного комплекса составит 1 тысячу квадратных метров. Около 20 % от неё будет занимать самолет Як-40 – он станет уникальным экспонатом.

Напомним, ранее сообщалось, что женщина-космонавт Анна Кикина из Новосибирска улетела в США для подготовки к полету на МКС.

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