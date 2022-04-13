Музей авиации и космонавтики может появиться в Новосибирске

Posted 13 апреля 2022, 08:34
Published 13 апреля 2022, 08:34
Modified 17 сентября 2022, 07:25
Updated 17 сентября 2022, 07:25
В Новосибирске откроют музей авиации и космонавтики 5 сентября 2022 года. Об этом сообщил ТАСС директор парка-музея Владимир Курдюмов.
В здании музея разместят вертолеты Ми-8 и Ми-2, а также самолеты, гаджеты, космическое оборудование, одежду летчиков. Ещё в авиакосмическом ангаре развернут планетарий.
Курдюмов рассказал, что общая площадь музейного комплекса составит 1 тысячу квадратных метров. Около 20 % от неё будет занимать самолет Як-40 – он станет уникальным экспонатом.
Напомним, ранее сообщалось, что женщина-космонавт Анна Кикина из Новосибирска улетела в США для подготовки к полету на МКС.