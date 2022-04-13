Ограничения на рыбалку вводят в Новосибирской области с 20 апреля

Подобная мера будет установлена из-за нереста рыбы в водоёмах региона. Однако на части рек рыбалка останется свободной, но только на поплавочную удочку, спиннинг, фидер с общим количеством крючков не более двух на одного рыбака, уточнил Николай Костюков.