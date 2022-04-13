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Posted 13 апреля 2022, 06:08

Published 13 апреля 2022, 06:08

Modified 17 сентября 2022, 07:25

Updated 17 сентября 2022, 07:25

Ограничения на рыбалку вводят в Новосибирской области с 20 апреля

Ограничения на рыбалку вводят в Новосибирской области с 20 апреля

13 апреля 2022, 06:08
Фото: Медиахолдинг1Mi.
За нарушения рыбакам грозят штрафы и конфискация орудия промысла.

В Новосибирской области на период с 20 апреля по 20 мая вводят запрет на рыбалку. Об этом сообщил начальник отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и среды их обитания Николай Костюков.

Рыбалку ограничат на участке реки Обь от плотины ГЭС вниз по течению до границы с Томской областью. Также до 15 июня продлится запрет промысла вблизи населенных пунктов: Почта, Белоярка, Ташара, Вятский Камешек.

Подобная мера будет установлена из-за нереста рыбы в водоёмах региона. Однако на части рек рыбалка останется свободной, но только на поплавочную удочку, спиннинг, фидер с общим количеством крючков не более двух на одного рыбака, уточнил Николай Костюков.

На время ограничений рыбакам запрещено вылавливать за сутки свыше 10 килограммов рыб. Нельзя выходит на промысел с маломерного судна. Нарушителям грозят штрафы от 2 000 до 5000 рублей и конфискация плавательного средства и других орудий добычи.

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