«Строительная отрасль долго не продержится» - депутаты-строители заявляют о проблемах

«Застройщики не могут получить банковских кредитов в рамках проектного финансирование для строительство жилых домов. И хотя президент Владимир Путин поручил до 31 марта 2022 года разработать программу субсидирования процентных ставок по кредитам, которые предоставляются застройщикам в рамках проектного финансирования, но до сих пор ничего сделано не было», - заявил депутат Евгений Покровский, входящий в руководство «КПД-Газстрой», на заседании Комитет по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Законодательного Собрания НСО 13 апреля 2022.