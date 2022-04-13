atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 13 апреля 2022, 08:14

Published 13 апреля 2022, 08:14

Modified 17 сентября 2022, 07:25

Updated 17 сентября 2022, 07:25

Суд оштрафовал директора переполненной школы №76 в Новосибирске

Суд оштрафовал директора переполненной школы №76 в Новосибирске

13 апреля 2022, 08:14
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Еще в прошлом году школа приняла на учебу всех детей из окрестных микрорайонов, что привело к судебному разбирательству.

В Новосибирске Октябрьский районный суд оштрафовал директора школы №76 Надежду Равлюк за переполненные учениками классы. Административное дело в отношении руководительницы учебного учреждения рассматривали с осени 2021 года.

В прошлом году школа №76 в Новосибирске оказалась втянута в скандал. На учебу руководитель приняла всех детей из новых микрорайонов «Европейский берег» и «Марсель». В итоге число учащихся превысило норму.

Осенью учреждение проверила комиссия Роспотребнадзора по Новосибирской области и выявила нарушения. Оказалось, что дети учатся в три смены, классы переполнены.

Ведомство подало иск к директору школы с требованием оштрафовать на 30 тысяч рублей. Суд постановил, что учебное учреждение не приняло меры по соблюдению установленных законодательством правил и норм и признал виновным руководителя.

Материалы по теме
В Новосибирске школа отказалась пускать ученицу из-за переполненностиВ Новосибирска насчитывается 18 переполненных школ в 2021 годуСуд Новосибирска рассмотрит жалобу директора переполненной школы №76Мэр Новосибирска Локоть назвал несправедливым наказание директоров переполненных школ
#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика