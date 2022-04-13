Суд оштрафовал директора переполненной школы №76 в Новосибирске

Posted 13 апреля 2022, 08:14
Published 13 апреля 2022, 08:14
Modified 17 сентября 2022, 07:25
Updated 17 сентября 2022, 07:25
В Новосибирске Октябрьский районный суд оштрафовал директора школы №76 Надежду Равлюк за переполненные учениками классы. Административное дело в отношении руководительницы учебного учреждения рассматривали с осени 2021 года.
В прошлом году школа №76 в Новосибирске оказалась втянута в скандал. На учебу руководитель приняла всех детей из новых микрорайонов «Европейский берег» и «Марсель». В итоге число учащихся превысило норму.
Осенью учреждение проверила комиссия Роспотребнадзора по Новосибирской области и выявила нарушения. Оказалось, что дети учатся в три смены, классы переполнены.
Ведомство подало иск к директору школы с требованием оштрафовать на 30 тысяч рублей. Суд постановил, что учебное учреждение не приняло меры по соблюдению установленных законодательством правил и норм и признал виновным руководителя.