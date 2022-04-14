Документальные фильмы новосибирских режиссеров покажут в кинозале «Синема»

Posted 14 апреля 2022, 11:33
Published 14 апреля 2022, 11:33
Modified 17 сентября 2022, 07:25
Updated 17 сентября 2022, 07:25
В Новосибирске в кинозале «Синема» начнут показывать фильмы, снятые сибирскими кинематографистами в период с 70-х по 90-е годы. Акцию приурочили к 85-летию Новосибирской области.
На весь юбилейный год ГБУК НСО «Центр креативных индустрий» подготовил цикл кинопоказов «Сибирь в объективе». Именитые сибирские режиссёры, сценаристы и звукооператоры будут ходить на творческие встречи и рассказывать гостям о развитии и становлении культуры города.
«У новосибирцев есть уникальная возможность не только увидеть кинохронику о знаменитых земляках, выдающихся деятелях культуры и науки, известных политиках, заслуженных людях города и области, но и услышать из первых уст, как создавался фильм, что легло в основу сюжета, как возникла сама идея снять картину», - уточнили в ГБУК НСО «Центр креативных индустрий».
Первый показ состоится 17 апреля в 10:00 в кинозале «Синема» на Каинской, 4 в Новосибирске. Зрителю покажут киножурнал «Сибирь на экране» и художественный фильм «Тайга» (1985 г., производство «Новосибирсктелефильм»). Также на сеанс придут создатели картины – директор Наталья Запекина, монтажер Тамара Григорьева, художник Владимир Авдеев, звукорежиссер Валерий Пугачев, председатель Новосибирского отделения Союза кинематографистов России, заслуженный деятель искусств России Борис Борисович Травкин и кинокритик, член союза кинематографистов России Алексей Кожемякин.
Кроме того, в цикл кинопоказов «Сибирь в объективе» войдут около 20 картин, среди которых фильм-открытка о Новосибирске 70-годов, документальные киноленты о хирурге Якове Цивьяне, новосибирских художниках Викторе Буханкине и Владимире Фатееве, актрисе театра «Красный факел», народной артистке СССР Анне Покитчиенко и др.