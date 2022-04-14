Документальные фильмы новосибирских режиссеров покажут в кинозале «Синема»

«У новосибирцев есть уникальная возможность не только увидеть кинохронику о знаменитых земляках, выдающихся деятелях культуры и науки, известных политиках, заслуженных людях города и области, но и услышать из первых уст, как создавался фильм, что легло в основу сюжета, как возникла сама идея снять картину», - уточнили в ГБУК НСО «Центр креативных индустрий».