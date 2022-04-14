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Posted 14 апреля 2022, 09:38

Published 14 апреля 2022, 09:38

Modified 17 сентября 2022, 07:25

Updated 17 сентября 2022, 07:25

Как договариваться о зарплате

Как договариваться о зарплате

14 апреля 2022, 09:38
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Почему не стоит избегать вакансий с договорной зарплатой, как правильно рассчитать сумму ожидаемой зарплаты в Новосибирске и провести переговоры с работодателем ‒ рассказал ГородРабот.ру

Эксперты системы поиска вакансий ГородРабот.ру рассказали, как рассчитать адекватную сумму желаемой зарплаты и успешно провести переговоры с работодателем на собеседовании.

Как рассчитать желаемую зарплату

Не стоит путать зарплату мечты и желаемую зарплату. Мечтать можно о любой сумме, а вот зарплатные ожидания придется формировать исходя из опыта, навыков и востребованности.

Вы будете чувствовать себя увереннее, если еще до собеседования определите для себя три суммы: минимальную, среднюю и комфортную.

Минимальная зарплата ‒ это сумма, которая закроет основные потребности: расходы на жилье, питание и одежду. Это нижняя планка зарплаты ‒ о меньшей сумме договариваться бессмысленно. Подсчитайте свои расходы за месяц и подумайте, какая зарплата для вас ‒ необходимый минимум.

Чтобы узнать среднюю зарплату по своей профессии, загляните на ГородРабот.ру, на страницу «Статистика зарплат». Здесь указаны средние зарплаты в новосибирских вакансиях за каждый месяц. Например, в марте 2022 года новосибирские работодатели в среднем предлагали 46 327 рублей в месяц.

Средняя зарплата в вакансиях для менеджеров в Новосибирске ‒ 46 938 рублей, водителей ‒ 68 000 рублей, инженеров ‒ 56 000 рублей, продавцов ‒ 29 700 рублей в месяц.

Комфортная зарплата обычно на 10‒30% выше средней. Более существенное повышение можно получить за счет смены региона: например, московские работодатели платят больше, чем региональные, но работать придется удаленно.

Допустим, вы хотите работать менеджером по продажам, живете в Новосибирске, обязательные расходы в месяц ‒ 25 000 рублей.

Значит, минимальная зарплата для вас ‒ от 25 000 рублей в месяц, средняя в Новосибирске (за март 2022) ‒ 52 348 рублей, а комфортная начинается от 62 000 рублей.

Как обосновать свои зарплатные ожидания

Не стоит обосновывать зарплатные ожидания своими потребностями ‒ упоминать кредит, ипотеку и прочее, а также говорить о более выгодных предложениях конкурентов.

Лучше рассказать, какую именно пользу вы сможете принести компании, например, так: «Средняя зарплата в текущих вакансиях ‒ 40 000₽, но я бы хотел получать 50 000₽, потому что у меня есть опыт успешного решения похожих задач (приведите пример), а кроме того, могу взять на себя ещё такие-то и такие-то обязанности».

Будьте тактичны и вежливы, продумайте аргументы так, чтобы работодатель ясно увидел свою выгоду от вашего найма.

Вакансий с договорной зарплатой в Новосибирске очень много ‒ больше 7000 предложений. Заходите на ГородРабот.ру ‒ вакансия мечты ждет вас!

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