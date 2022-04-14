Как договариваться о зарплате

Лучше рассказать, какую именно пользу вы сможете принести компании, например, так: «Средняя зарплата в текущих вакансиях ‒ 40 000₽, но я бы хотел получать 50 000₽, потому что у меня есть опыт успешного решения похожих задач (приведите пример), а кроме того, могу взять на себя ещё такие-то и такие-то обязанности».