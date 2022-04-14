Как договариваться о зарплате

Posted 14 апреля 2022, 09:38
Published 14 апреля 2022, 09:38
Modified 17 сентября 2022, 07:25
Updated 17 сентября 2022, 07:25
Эксперты системы поиска вакансий ГородРабот.ру рассказали, как рассчитать адекватную сумму желаемой зарплаты и успешно провести переговоры с работодателем на собеседовании.
Не стоит путать зарплату мечты и желаемую зарплату. Мечтать можно о любой сумме, а вот зарплатные ожидания придется формировать исходя из опыта, навыков и востребованности.
Вы будете чувствовать себя увереннее, если еще до собеседования определите для себя три суммы: минимальную, среднюю и комфортную.
Минимальная зарплата ‒ это сумма, которая закроет основные потребности: расходы на жилье, питание и одежду. Это нижняя планка зарплаты ‒ о меньшей сумме договариваться бессмысленно. Подсчитайте свои расходы за месяц и подумайте, какая зарплата для вас ‒ необходимый минимум.
Чтобы узнать среднюю зарплату по своей профессии, загляните на ГородРабот.ру, на страницу «Статистика зарплат». Здесь указаны средние зарплаты в новосибирских вакансиях за каждый месяц. Например, в марте 2022 года новосибирские работодатели в среднем предлагали 46 327 рублей в месяц.
Средняя зарплата в вакансиях для менеджеров в Новосибирске ‒ 46 938 рублей, водителей ‒ 68 000 рублей, инженеров ‒ 56 000 рублей, продавцов ‒ 29 700 рублей в месяц.
Комфортная зарплата обычно на 10‒30% выше средней. Более существенное повышение можно получить за счет смены региона: например, московские работодатели платят больше, чем региональные, но работать придется удаленно.
Допустим, вы хотите работать менеджером по продажам, живете в Новосибирске, обязательные расходы в месяц ‒ 25 000 рублей.
Значит, минимальная зарплата для вас ‒ от 25 000 рублей в месяц, средняя в Новосибирске (за март 2022) ‒ 52 348 рублей, а комфортная начинается от 62 000 рублей.
Не стоит обосновывать зарплатные ожидания своими потребностями ‒ упоминать кредит, ипотеку и прочее, а также говорить о более выгодных предложениях конкурентов.
Лучше рассказать, какую именно пользу вы сможете принести компании, например, так: «Средняя зарплата в текущих вакансиях ‒ 40 000₽, но я бы хотел получать 50 000₽, потому что у меня есть опыт успешного решения похожих задач (приведите пример), а кроме того, могу взять на себя ещё такие-то и такие-то обязанности».
Будьте тактичны и вежливы, продумайте аргументы так, чтобы работодатель ясно увидел свою выгоду от вашего найма.
Вакансий с договорной зарплатой в Новосибирске очень много ‒ больше 7000 предложений. Заходите на ГородРабот.ру ‒ вакансия мечты ждет вас!