Монстрацию отменили в Новосибирске из-за коронавирусных ограничений

Posted 14 апреля 2022, 03:34
Published 14 апреля 2022, 03:34
Modified 17 сентября 2022, 07:25
Updated 17 сентября 2022, 07:25
В Новосибирске отменили традиционные первомайские шествия из-за коронавируса. Об этом сообщила вице-мэр города Анна Терешкова.
Молодежная первомайская акция «Монстрация» походила в Новосибирске с 2004 года. С начала пандемии COVID-19 её перевели в онлайн-формат, а в 2021 –полностью отменили из-за ограничений.
Анна Терешкова заключила в разговоре с ТАСС, что в этом году остается в силе постановление губернатора Новосибирской области о запрете массовых мероприятий. Поэтому шествия отменяются.
Напомним, в конце марта в регионе отменили массовый режим и обязательную вакцинацию. Также в Новосибирске разрешили в полном формате провести «Бессмертный полк» и празднование Дня Победы 9 мая.