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Posted 14 апреля 2022, 03:34

Published 14 апреля 2022, 03:34

Modified 17 сентября 2022, 07:25

Updated 17 сентября 2022, 07:25

Монстрацию отменили в Новосибирске из-за коронавирусных ограничений

Монстрацию отменили в Новосибирске из-за коронавирусных ограничений

14 апреля 2022, 03:34
Фото: Медиахолдинг1Mi.
При этом День Победы в 2022 году будут отмечать в допандемийном формате.

В Новосибирске отменили традиционные первомайские шествия из-за коронавируса. Об этом сообщила вице-мэр города Анна Терешкова.

Молодежная первомайская акция «Монстрация» походила в Новосибирске с 2004 года. С начала пандемии COVID-19 её перевели в онлайн-формат, а в 2021 –полностью отменили из-за ограничений.

Анна Терешкова заключила в разговоре с ТАСС, что в этом году остается в силе постановление губернатора Новосибирской области о запрете массовых мероприятий. Поэтому шествия отменяются.

Напомним, в конце марта в регионе отменили массовый режим и обязательную вакцинацию. Также в Новосибирске разрешили в полном формате провести «Бессмертный полк» и празднование Дня Победы 9 мая.

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