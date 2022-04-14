Популярные шрифты Times New Roman и Arial заблокировали для клиентов из России

Posted 14 апреля 2022, 04:54
Published 14 апреля 2022, 04:54
Modified 17 сентября 2022, 07:25
Updated 17 сентября 2022, 07:25
Компания Monotype, которая занимается разработкой типографики, закрыла для жителей России доступ к библиотеке на своем сайте. Каталог бренда включает известные шрифты, такие как: Times New Roman, Arial. Об этом передают «Ведомости», ссылаясь на источник в IT-компаниях.
Российские пользователи лишились доступа к популярным шрифтам Times New Roman, Arial, Verdana, Tahoma и Helvetica. Правами на них владеет американская фирма Monotype.
Так, при попытке входа на страницу с каталогом шрифтом, пользователю приходит сообщение о запрете доступа. Однако, когда включаешь VPN, данная проблема сразу исчезает.
Известно, что один из самых известных шрифтов - Times New Roman, разработали в 1932 году. Его создали типограф Стэнли Морисоном и художник Виктором Лэрдентом. Шрифт активно использовали в газете The Times.
В операционной системе Microsoft шрифт Times New Roman использовался по умолчанию до 2007 года. Его применяют для документов Госдепартамента США и Минобороны РФ. Также шрифт является классическим для школьных и студенческих работ в России.