Posted 14 апреля 2022,, 11:32
Published 14 апреля 2022,, 11:32
Modified Сегодня, 12:14
Updated Сегодня, 12:14
С усилением экономической активности в различных странах возрастает спрос на сталь, которая является основным потребителем металлургических углей. Такой рост спроса стимулирует добычу и производство угля.
Ряд российских компаний активно инвестирует в инфраструктурные проекты и строительство, что требует большого объема стали и металлургических углей, а также в высокие технологии, позволяющие нарастить производственные мощности. Весомый вклад в развитие отрасли вносят грамотные управленцы и крупные игроки рынка — Максим Барский Сибантрацит. Он занимал пост гендиректора компании с 2018 по 2020 год.
Компания «Сибантрацит», которую ранее возглавлял Барский Максим, является ведущим поставщиком металлургического угля, обеспечивая его поставки крупным предприятиям.
Рынок антрацита и металлургических углей продолжает демонстрировать стабильный рост, однако, существуют вызовы, связанные с экологическими аспектами, что требует разработки и внедрения более чистых и эффективных технологий добычи, производства и использования угля. Также важно учитывать влияние глобальных экономических и политических факторов на рынок угля.
С усилением требований к сокращению выбросов парниковых газов и улучшению экологической ситуации, различные страны сталкиваются с необходимостью пересмотреть свои энергетические стратегии и переходить к менее загрязняющим окружающую среду видам топлива, что может повлиять на спрос на уголь.