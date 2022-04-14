Ряд российских компаний активно инвестирует в инфраструктурные проекты и строительство, что требует большого объема стали и металлургических углей, а также в высокие технологии, позволяющие нарастить производственные мощности. Весомый вклад в развитие отрасли вносят грамотные управленцы и крупные игроки рынка — Максим Барский Сибантрацит. Он занимал пост гендиректора компании с 2018 по 2020 год.