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Posted 14 апреля 2022, 02:44

Published 14 апреля 2022, 02:44

Modified 17 сентября 2022, 07:25

Updated 17 сентября 2022, 07:25

В Новосибирске владелец батутного центра получил условный срок за травмы у 11 детей

В Новосибирске владелец батутного центра получил условный срок за травмы у 11 детей

14 апреля 2022, 02:44
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Бизнесмену дали два году условно и штраф в размере 100 тысяч рублей.

В Новосибирске осудили владельца батутного центра. Об этом проинформировали в прокуратуре.

По версии следствия, с 2016 по 2017 год в батутном центре «Эверси» пострадали 11 детей. Владельцем центра был Андрей Кожевников. Основной причиной травмирования несовершеннолетних, являлись нанятые некомпетентные инструкторы.

«11 несовершеннолетним оказаны услуги, связанные с прыжками на батуте, в ходе которых они получили телесные повреждения. Например, один мальчик после прыжка в яму с поролоновыми кубами получил ушиб спины, а другой, – при падении на батуте, - получил компрессионный перелом 2 позвонков шейного отдела позвоночника (оценивающийся как тяжкий вред здоровью)», - добавили в прокуратуре.

Следствие уверено, что Кожевников взял на должность работников, которые не имеют специального образования в сфере физической культуры и спорта. При этом в суде владелец центра настаивал на том, что пострадавшие дети получили травмы по собственной неосторожности.

Суд посчитал аргументы бизнесмена не убедительными. Владельцу батутного центра дали два года условно со штрафом в 100 тысяч рублей. Решение суда не вступило в законную силу.

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#Бизнес#Новосибирск#Суд
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