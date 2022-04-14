В Новосибирске владелец батутного центра получил условный срок за травмы у 11 детей

«11 несовершеннолетним оказаны услуги, связанные с прыжками на батуте, в ходе которых они получили телесные повреждения. Например, один мальчик после прыжка в яму с поролоновыми кубами получил ушиб спины, а другой, – при падении на батуте, - получил компрессионный перелом 2 позвонков шейного отдела позвоночника (оценивающийся как тяжкий вред здоровью)», - добавили в прокуратуре.