Выплаты ветеранам ВОВ, войны, тыла к 9 мая 2022 – кто и сколько получит

Posted 14 апреля 2022, 06:23
Published 14 апреля 2022, 06:23
Modified 17 сентября 2022, 07:25
Updated 17 сентября 2022, 07:25
Претендовать на разовую выплату могут граждане РФ, участвовавшие в боевых действиях во время ВОВ. Пенсионеры могут проживать как в России, так в Литве, Эстонии, Латвии.
Кому ещё положены выплаты к 9 мая – список категорий и сумма
В России ко Дню Победы пенсионерам положена фиксированная сумма в размере 10000 рублей. Однако в ряде регионов предусмотрены доплаты.
Например, в Ханты-Мансийском автономном округу ветераны ВОВ получат по 15 000 рублей, труженики тыла по 10 000 рублей. В Тюменской области по 10 000 и 5 000 соответственно. К слову, в Новосибирской области пенсионерам дополнительно направят 5 000 рублей по указу губернатора.
В перечень получателей также входят военные, служащие на госбезопасности и флота, стояли на обороне городов, участники партизанского движения в СССР, корреспонденты и кинооператоры, работающие на территории штабов и фронта в период с 1941 по 1945 гг., лица, представленные к награде «За оборону Ленинграда».
Когда деньги поступят ветеранам
В ряде регионов России выплаты пенсионеры получат до конца апреля 2022 года. В праздничные дни «Почта России» будет работать по измененному графику. Однако сотрудники будут разносить деньги по домам до 30 апреля, а также 4, 5, 6, 7 мая.