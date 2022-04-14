Выплаты ветеранам ВОВ, войны, тыла к 9 мая 2022 – кто и сколько получит

В перечень получателей также входят военные, служащие на госбезопасности и флота, стояли на обороне городов, участники партизанского движения в СССР, корреспонденты и кинооператоры, работающие на территории штабов и фронта в период с 1941 по 1945 гг., лица, представленные к награде «За оборону Ленинграда».