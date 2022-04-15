Что произошло на Украине сегодня: карта боевых действий 15 апреля 2022

Posted 15 апреля 2022, 02:23
Published 15 апреля 2022, 02:23
Modified 17 сентября 2022, 07:25
Updated 17 сентября 2022, 07:25
Ракетный крейсер «Москва» », получивший повреждения после пожара и взрыва боезапаса затонул при буксировке в условиях шторма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ. Экипаж корабля эвакуирован на находившиеся поблизости корабли Черноморского флота.
За прошедший день авиацией поражены 7 военных объектов Украины, сообщил о ходе военной спецоперации на Украине на вечернем брифинге Минобороны РФ 14 апреля, генерал-майор Игорь Конашенков.
В районе Приволье склад ракетно-артиллерийского вооружения; в районах Великая Новоселка, Теминовка, Ивановка, Краматорск и Богородничное поражены шесть районов скопления живой силы и бронетехники украинских 54-ой отдельной механизированной и 128-ой горной штурмовой бригад.
Ракетными войсками и артиллерией поражены 132 объекта, в том числе: 8 пунктов управления, 110 опорных пунктов и районов скопления живой силы, 4 артиллерийских батареи, склад боеприпасов.
Ранее сообщалось, что в Мапиуполе добровольно сдались в плен еще 134 украинских военнослужащих, в том числе 14 офицеров.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 131 самолет, 104 вертолета, 245 зенитных ракетных комплексов, 448 беспилотных летательных аппаратов, 2188 танков и других боевых бронированных машин, 248 установок реактивных систем залпового огня, 957 орудий полевой артиллерии и минометов.
По данным СМИ обновленная карта хода специальной военной операции на Украине может выглядеть следующим образом.