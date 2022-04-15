Что произошло на Украине сегодня: карта боевых действий 15 апреля 2022

Ракетный крейсер «Москва» », получивший повреждения после пожара и взрыва боезапаса затонул при буксировке в условиях шторма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ. Экипаж корабля эвакуирован на находившиеся поблизости корабли Черноморского флота.