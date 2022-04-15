atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 15 апреля 2022, 09:56

Published 15 апреля 2022, 09:56

Modified 17 сентября 2022, 07:25

Updated 17 сентября 2022, 07:25

Пасха в 2022 году - когда праздник у православных

Пасха в 2022 году - когда праздник у православных

15 апреля 2022, 09:56
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Светлое Христово Воскресение (Пасха) в 2022 году отмечается в воскресенье, 24 апреля. Этот праздник считается победой над вечной гибелью – своими страданиями и смертью Иисус Христос победил смертность и открыл людям дверь в вечную жизнь.

24 апреля 2022 верующие христиане отмечают Пасху. По традиции в воскресенье православные идут в церковь на пасхальное богослужение. С собой они берут корзину с куличами и яйцами, для того, чтобы их освятить. Главной особенностью праздника является приветствие в этот светлый день. Так, принято говорить «Христос воскресе» – «Воистину воскресе».

Вот уже много лет существует еще один обычай – измерять силу путем разбивания пасхальных яиц. Тот, кто разобьет больше яиц, и чье яйцо останется целым – считается самым сильным.

В торжество запрещено ругаться и совершать плохие поступки (даже мысль об этом является грубым нарушением). Считается, что в день Пасхи лучше не посещать кладбище, так как для этого предназначены другие поминальные дни.

Ранее Atas.info писал про пост на страстной неделе перед Пасхой 2022: что разрешено есть в самые строгие дни. Страстная неделя Великого поста в 2022 году считается самой строгой из-за того, что она последняя – верующим приходится сильно ограничивать свой рацион, а церковнослужители и вовсе почти отказываются от еды.

Материалы по теме
Важные православные праздники в апреле 2022: Благовещение, Вербное воскресенье, ПасхаВ Новосибирске перекроют дороги на Пасху, Радоницу и Троицу - списокПост на страстной неделе перед Пасхой 2022: что разрешено есть в самые строгие дни
#Культура#Православие#Церковь
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика