Пасха в 2022 году - когда праздник у православных

24 апреля 2022 верующие христиане отмечают Пасху. По традиции в воскресенье православные идут в церковь на пасхальное богослужение. С собой они берут корзину с куличами и яйцами, для того, чтобы их освятить. Главной особенностью праздника является приветствие в этот светлый день. Так, принято говорить «Христос воскресе» – «Воистину воскресе».