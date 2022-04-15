Пасха в 2022 году - когда праздник у православных

Posted 15 апреля 2022, 09:56
Published 15 апреля 2022, 09:56
Modified 17 сентября 2022, 07:25
Updated 17 сентября 2022, 07:25
24 апреля 2022 верующие христиане отмечают Пасху. По традиции в воскресенье православные идут в церковь на пасхальное богослужение. С собой они берут корзину с куличами и яйцами, для того, чтобы их освятить. Главной особенностью праздника является приветствие в этот светлый день. Так, принято говорить «Христос воскресе» – «Воистину воскресе».
Вот уже много лет существует еще один обычай – измерять силу путем разбивания пасхальных яиц. Тот, кто разобьет больше яиц, и чье яйцо останется целым – считается самым сильным.
В торжество запрещено ругаться и совершать плохие поступки (даже мысль об этом является грубым нарушением). Считается, что в день Пасхи лучше не посещать кладбище, так как для этого предназначены другие поминальные дни.
Ранее Atas.info писал про пост на страстной неделе перед Пасхой 2022: что разрешено есть в самые строгие дни. Страстная неделя Великого поста в 2022 году считается самой строгой из-за того, что она последняя – верующим приходится сильно ограничивать свой рацион, а церковнослужители и вовсе почти отказываются от еды.