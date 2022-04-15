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Posted 15 апреля 2022, 04:14

Published 15 апреля 2022, 04:14

Modified 17 сентября 2022, 07:25

Updated 17 сентября 2022, 07:25

Предпасхальные ярмарки состоятся в Новосибирске - где откроют и перекроют движение

Предпасхальные ярмарки состоятся в Новосибирске - где откроют и перекроют движение

15 апреля 2022, 04:14
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Следующие ярмарки выходного дня будут посвящены празднику Пасхи.

В Новосибирске пройдут предпасхальные ярмарки 16 и 17 апреля 2022 года. Мэрия опубликовала график работы и участки улиц, где ограничат движение.

Первая ярмарка, посвященная празднику Пасхи, состоится 16 апреля на площади Карла Маркса в Новосибирске. Сибиряки смогут посетить её с 10.00 до 16.00.

На время общественной торговли закроют парковки и перекроют движение транспорта по улице Сибиряков-Гвардейцев от участка Карла Маркса до Покрышкина с 6.00 до 16.00 часов. Для автомобилистов подготовят пути объезда.

В воскресенье, 17 апреля, развернут вторую предпасхальную ярмарку на улице Трикотажная, 62. Она начнет работу по аналогичному графику.

На предпасхальных ярмарках, как ранее сообщал мэр Анатолий Локоть, свою продукцию представят крестьянско-фермерские и личные подсобные хозяйства. Ассортимент товаров будет по большей части пасхальный.

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