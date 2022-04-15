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Posted 15 апреля 2022, 08:46

Published 15 апреля 2022, 08:46

Modified 17 сентября 2022, 07:25

Updated 17 сентября 2022, 07:25

Семьям погибших на Украине военных из Новосибирской области выплатят по 3 млн рублей

Семьям погибших на Украине военных из Новосибирской области выплатят по 3 млн рублей

15 апреля 2022, 08:46
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Средства на единовременную материальную помощь выделят из резервного фонда правительства региона.

Новосибирская область готовит выплаты по 3 млн рублей семьям военнослужащих, погибших в ходе спецоперации на Украине. Постановление об этом опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Из документа следует, что единовременная материальная помощь в размере 3 миллионов рублей поступит семья военных, а также бойцам Росгвардии, полицейским, которые погибли в результате участия в специальной операции в ДНР и ЛНР.

Власти Новосибирской области выделят деньги из регионального резервного фонда. О том, когда начнутся выплаты пока не сообщалось.

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