Семьям погибших на Украине военных из Новосибирской области выплатят по 3 млн рублей

Posted 15 апреля 2022, 08:46
Published 15 апреля 2022, 08:46
Modified 17 сентября 2022, 07:25
Updated 17 сентября 2022, 07:25
Новосибирская область готовит выплаты по 3 млн рублей семьям военнослужащих, погибших в ходе спецоперации на Украине. Постановление об этом опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.
Из документа следует, что единовременная материальная помощь в размере 3 миллионов рублей поступит семья военных, а также бойцам Росгвардии, полицейским, которые погибли в результате участия в специальной операции в ДНР и ЛНР.
Власти Новосибирской области выделят деньги из регионального резервного фонда. О том, когда начнутся выплаты пока не сообщалось.