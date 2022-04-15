В Новосибирской области с 15 апреля начнётся пожароопасный сезон

Так, 14 апреля на интернет-портале правовой информации опубликовано постановление губернатора Андрея Травникова «Об установлении начала пожароопасного сезона на территории Новосибирской области в 2022 году». По данным из документа, сезон пожаров начался с 15 апреля в 18-ти районах области, а также в Бердске, Искитиме, Оби, Кольцово и Новосибирске. С 20 апреля – еще в 12 районах региона.