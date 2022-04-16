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Posted 16 апреля 2022, 03:13

Published 16 апреля 2022, 03:13

Modified 17 сентября 2022, 07:25

Updated 17 сентября 2022, 07:25

На два дня закроется маршрут трамвая №13 в Новосибирске

На два дня закроется маршрут трамвая №13 в Новосибирске

16 апреля 2022, 03:13
Фото: Медиахолдинг1Mi.
О закрытии маршрута трамвая №13 сообщили в мэрии Новосибирска. Работа возобновится только 17 апреля.

Вчера в 23.00 закрылось движение трамвайного маршрута №13. А уже сегодня организована работа дополнительного маршрута № 14к «Сад Мичуринцев — Гусинобродское шоссе».

Такие изменения связаны с капитальным ремонтом теплотрассы на улице Серебренниковской.

С 17 апреля до 1 сентября на участке ул. Серебренниковской от здания № 5 до здания № 42 для трамваев маршрута № 13 будет организовано реверсивное движение по однопутному трамвайному пути.

Добавим, ранее стало известно, что в Новосибирске перекроют дороги на церковные праздники. Так, дороги будут перекрыты во время празднования Пасхи, Радоницы и Троицы.

#Транспорт
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