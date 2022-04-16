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Posted 16 апреля 2022, 02:32

Published 16 апреля 2022, 02:32

Modified 17 сентября 2022, 07:25

Updated 17 сентября 2022, 07:25

"Самокат" сократил зону доставки по Новосибирску

"Самокат" сократил зону доставки по Новосибирску

16 апреля 2022, 02:32
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Не все новосибирцы могут заказать еду по своему адресу, как это делали раньше. Дело в том, что сервис "Самокат" оптимизирует работу в новых условиях и уменьшает радиус доставки.

В основном нововведения коснутся жилых районов с частной застройкой, сообщает НГС. Доставка частично сокращена в Ленинском, Советском, Дзержинском, Калининском, Заельцовском, Октябрьском, Первомайском и Кировском районах.

Как выяснилось, доставка перестанет работать в тех районах, откуда и так поступало мало заказов. При этом, доставка сохраняется даже в отдаленных районах. Но при условии, что оттуда всегда поступало много заказов.

При этом сохранятся практически все дарксторы в городе. А курьеры-партнеры, которым теперь недоступен привычный формат, могут попробовать себя на других позициях.

#Общество
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