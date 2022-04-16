Тело женщины нашли под окнами многоэтажки в Новосибирске

Posted 16 апреля 2022, 08:26
Published 16 апреля 2022, 08:26
Modified 17 сентября 2022, 07:25
Updated 17 сентября 2022, 07:25
В Новосибирске вечером 15 апреля прохожие обнаружили тело женщины под окнами высотки на улице Вилюйской, 15. Очевидцы рассказали об этом в паблик «АСТ Black».
Окровавленное тело сибирячки нашли возле подъезда многоэтажного дома. В комментариях к посту свидетели предполагают, что она выпала из окна 26 этажа.
На месте работали сотрудники правоохранительных органов. Они начали проверку по факту трагического инцидента.
Ранее сообщалось, что из окна пятиэтажного дома в Дзержинском районе Новосибирска выпала 2-летняя девочка. Она жива и находится в больнице.