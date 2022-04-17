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Posted 17 апреля 2022, 09:47

Published 17 апреля 2022, 09:47

Modified 17 сентября 2022, 07:25

Updated 17 сентября 2022, 07:25

Голосование за название парка у реки Каменка стартовало в Новосибирске

Голосование за название парка у реки Каменка стартовало в Новосибирске

17 апреля 2022, 09:47
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Работы по созданию ландшафтного парка «Каменка» начнутся уже в апреле.

В Новосибирске жители города могут самостоятельно выбрать название нового парка у реки Каменка. Голосование объявили на сайте «Формирование комфортной городской среды».

На территории будущего парка создадут пешеходные, спортивные, экотропы дорожки. В парке появятся детские и спортивные площадки, пункты прокатов и отведенные места для дрессировки собак.

Новосибирцам предоставляется выбрать название из несколько вариантов. Так, власти предлагают выбрать одно название для нового парка - «Мельница», «Луговой», «Каменка», «Ива», «Речной» и «За Каменским шоссе».

Напомним, работы по созданию ландшафтного парка «Каменка» в Новосибирске начнутся в апреле. По словам Анатолия Локтя, парк в пойме Каменки станет одним из главных проектов для города. Реализовать его поможет участие в нацпроекте. При этом работы займут не один год. Мэр отметил уникальность проекта - в задачу входит не закатать территорию в асфальт, а сохранить её в виде участка леса с сибирской флорой и фауной.

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#Город#Новосибирск
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