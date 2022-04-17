Голосование за название парка у реки Каменка стартовало в Новосибирске

Напомним, работы по созданию ландшафтного парка «Каменка» в Новосибирске начнутся в апреле. По словам Анатолия Локтя, парк в пойме Каменки станет одним из главных проектов для города. Реализовать его поможет участие в нацпроекте. При этом работы займут не один год. Мэр отметил уникальность проекта - в задачу входит не закатать территорию в асфальт, а сохранить её в виде участка леса с сибирской флорой и фауной.