В Новосибирске дело тревел-блогера отдали в суд по обвинению в убийстве подписчика

По версии следствия, все произошло в ночь на 2 апреля 2020 года. В тот день мужчины впервые встретились в квартире Хребтова в ЖК «Ясный берег». Известно, что рекламщик был подписчиком блогера. Они выпивали спиртные напитки. Между Гомзяковым и Хребтовым произошел конфликт. Утром тело Хребтова нашли под окнами его дома с ножевым ранением в голове.