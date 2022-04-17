В Новосибирске дело тревел-блогера отдали в суд по обвинению в убийстве подписчика

Posted 17 апреля 2022, 07:40
Published 17 апреля 2022, 07:40
Modified 17 сентября 2022, 07:25
Updated 17 сентября 2022, 07:25
В Новосибирске начался суд над тревел-блогером Анатолием Гомзяковым. В воскресенье, 17 апреля присяжные в суде Ленинского района рассмотрят уголовное дело об убийстве рекламщика Алексея Хребтова.
По версии следствия, все произошло в ночь на 2 апреля 2020 года. В тот день мужчины впервые встретились в квартире Хребтова в ЖК «Ясный берег». Известно, что рекламщик был подписчиком блогера. Они выпивали спиртные напитки. Между Гомзяковым и Хребтовым произошел конфликт. Утром тело Хребтова нашли под окнами его дома с ножевым ранением в голове.
Следствие уверено,что Гомзяков ударил подписчика ножом в голову, а после выбросил с балкона 24-го этажа. Однако блогер свою вину в преступлении не признает. Следователи уверены в своей правоте и ссылаются на опрос большого числа свидетелей и проведение множества судебных экспертиз.
Напомним, Гомзяков является главным подозреваемым по делу об убийстве Алексея Хребтова, которого нашли мертвым под окнами высотки в начале 2020 года в Новосибирске.