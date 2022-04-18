Белый: Подход к регистрации лекарств в России нужно пересмотреть

Также в своем выступлении Белый обратился к теме положительных и отрицательных аспектов принудительного лицензирования, особенностям российской системы регистрации лекарственных средств и защиты интеллектуальной собственности. Председатель совета директоров фармкомпании «Промомед» утверждает, что порядок формирования связей в отечественной фармацевтике давно требует вмешательства и пересмотра. Например, Белый выступил с инициативой ввести новую практику оценки патентных заявок на изобретения с расширением объема охраны от конкретной формулы лекарства к ее вариабельности. Таким образом, российским юристам и производителям советуют сконцентрироваться на защите прав на подвид лекарств, а не на конкретную формулу. Эту практику широко применяют в США и Европе, она же поможет производителям лекарств России вернуть инвестиции и определить наиболее эффективный препарат для вывода на рынок.