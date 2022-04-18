Боевые действия на Украине 18 апреля 2022: последние новости и карта спецоперации

Posted 18 апреля 2022, 02:24
Published 18 апреля 2022, 02:24
Modified 17 сентября 2022, 07:27
Updated 17 сентября 2022, 07:27
Реальные задокументированные безвозвратные потери украинской стороны составляют 23 367 человек, сообщило Минобороны РФ 18 апреля 2022. Документы, имеющиеся в распоряжении Минобороны России, также свидетельствуют о большом количестве дезертировавших военнослужащих, раненых и пропавших без вести. Документы о потерях Национальной гвардии Украины и ВСУ опубликованы в Телеграм-канале Минобороны РФ.
Хранилища горюче-смазочных материалов и боеприпасов уничтожены в районе населенных пунктов Барвенково и Доброполье, сообщил на вечернем брифинге Минобороны РФ 17 апреля, генерал-майор Игорь Конашенков.
Авиацией уничтожены 44 военных объектов Украины. В районе Авдеевка два командных пункта и локатор подсвета и наведения целей зенитного ракетного комплекса С-300; в районах Завгороднее и Протопоповка уничтожено три склада ракетно-артиллерийского вооружения; в районах Красный Лиман, Новоселовка, Рубежное, Угледар, Попасная, Пришиб и Гусаровка 23 места сосредоточения личного состава и украинской военной техники.
Средствами ПВО сбиты в воздухе два украинских самолета МиГ-29 в районе населенных пунктов Федоровка и Заводы в Харьковской области.
В Мариуполе, по обращению президента Турецкой Республики Р.Эрдогана 16 апреля в Приморском районе проведена спецоперация по освобождению заложников, удерживавшихся украинскими нацистами в турецкой мечети.
Мечеть была деблокирована, уничтожено 29 боевиков, в том числе иностранные наёмники. Заложники, граждане одной из стран СНГ освобождены и выведены в безопасное место.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 136 самолетов, 471 беспилотный летательный аппарат, 249 зенитных ракетных комплексов, 2308 танков и других боевых бронированных машин, 254 установки реактивных систем залпового огня, 998 орудий полевой артиллерии и минометов.
По данным СМИ обновленная карта хода специальной военной операции на Украине может выглядеть следующим образом.