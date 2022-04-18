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Posted 18 апреля 2022, 02:24

Published 18 апреля 2022, 02:24

Modified 17 сентября 2022, 07:27

Updated 17 сентября 2022, 07:27

Боевые действия на Украине 18 апреля 2022: последние новости и карта спецоперации

Боевые действия на Украине 18 апреля 2022: последние новости и карта спецоперации

18 апреля 2022, 02:24
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Безвозвратные потери украинской стороны за время спецоперации составляют 23 367 человек, сообщило Минобороны РФ. В Мариуполе освобождены заложники из турецкой мечети.

Реальные задокументированные безвозвратные потери украинской стороны составляют 23 367 человек, сообщило Минобороны РФ 18 апреля 2022. Документы, имеющиеся в распоряжении Минобороны России, также свидетельствуют о большом количестве дезертировавших военнослужащих, раненых и пропавших без вести. Документы о потерях Национальной гвардии Украины и ВСУ опубликованы в Телеграм-канале Минобороны РФ.

Хранилища горюче-смазочных материалов и боеприпасов уничтожены в районе населенных пунктов Барвенково и Доброполье, сообщил на вечернем брифинге Минобороны РФ 17 апреля, генерал-майор Игорь Конашенков.

Авиацией уничтожены 44 военных объектов Украины. В районе Авдеевка два командных пункта и локатор подсвета и наведения целей зенитного ракетного комплекса С-300; в районах Завгороднее и Протопоповка уничтожено три склада ракетно-артиллерийского вооружения; в районах Красный Лиман, Новоселовка, Рубежное, Угледар, Попасная, Пришиб и Гусаровка 23 места сосредоточения личного состава и украинской военной техники.

Средствами ПВО сбиты в воздухе два украинских самолета МиГ-29 в районе населенных пунктов Федоровка и Заводы в Харьковской области.

В Мариуполе, по обращению президента Турецкой Республики Р.Эрдогана 16 апреля в Приморском районе проведена спецоперация по освобождению заложников, удерживавшихся украинскими нацистами в турецкой мечети.

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Мечеть была деблокирована, уничтожено 29 боевиков, в том числе иностранные наёмники. Заложники, граждане одной из стран СНГ освобождены и выведены в безопасное место.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 136 самолетов, 471 беспилотный летательный аппарат, 249 зенитных ракетных комплексов, 2308 танков и других боевых бронированных машин, 254 установки реактивных систем залпового огня, 998 орудий полевой артиллерии и минометов.

По данным СМИ обновленная карта хода специальной военной операции на Украине может выглядеть следующим образом.

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