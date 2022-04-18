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Posted 18 апреля 2022, 10:22

Published 18 апреля 2022, 10:22

Modified 17 сентября 2022, 07:27

Updated 17 сентября 2022, 07:27

Колонну военной техники заметили в Ленинском районе Новосибирска

Колонну военной техники заметили в Ленинском районе Новосибирска

18 апреля 2022, 10:22
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Боевые машины сопровождали Росгвардейцы.

Днем в понедельник, 18 апреля, по Ленинскому району Новосибирска проехала колонна бронированной военной техники. Об этом шествии подробности Atas.info рассказали в пресс-службе Росгвардии по Новосибирской области.

Колонну БТРов сибиряки заметили на улице Станиславского. Оказалось, технику вывели на дороги города в рамках репетиции парада Победы.

«Колонна техники Новосибирского военного института Росгвардии направляется для проведения тренировки в рамках подготовки к параду в честь Дня Победы», - уточнили в пресс-службе ведомства.

Напомним, в 2022 году День Победы 9 мая отметят в Новосибирской области в полном формате. В праздничный день для жителей и гостей города готовят два салюта и фейерверк.

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