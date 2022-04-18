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Posted 18 апреля 2022, 02:59

Published 18 апреля 2022, 02:59

Modified 25 декабря, 15:37

Updated 25 декабря, 15:37

В Новосибирской области в ДТП погиб 55-летний водитель ВАЗ

18 апреля 2022, 02:59
Автомобиль слетел с трассы и перевернулся.

В Новосибирской области погиб 55-летний водитель. Об этом передают в ГИБДД по региону.

Авария произошла в Чистоозёрном районе 17 апреля. По версии Госавтоинспекции, мужчина ехал на автомобиле ВАЗ 2110 по трассе К-01 в направлении Купино.

На 85-м километре 55-летний водитель не справился с управлением автомобиля и слетел в кювет. Машина перевернулась. Мужчина получил травмы не совместимые с жизнью. Выясняются причины произошедшего.

Напомним, ранее под Новосибирском пострадал 4-летний ребенок в ДТП. Авария произошла днем 17 апреля на 18-м километре автодороги «Новосибирск-Колывань». Также в результате столкновения пострадал 37-летний водитель Toyota и его 35-летняя пассажирка.

#Происшествия#Новосибирская область#ДТП#Авария
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