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Posted 18 апреля 2022, 07:43

Published 18 апреля 2022, 07:43

Modified 17 сентября 2022, 07:27

Updated 17 сентября 2022, 07:27

В Новосибирской области зафиксировали 5 458 термических точек за неделю

В Новосибирской области зафиксировали 5 458 термических точек за неделю

18 апреля 2022, 07:43
Фото: Медиахолдинг1Mi.
По количеству термических точек регион обогнал соседние субъекты Сибири.

В Новосибирской области отметили 5 458 термоточек за прошедшую неделю. Это на четверть больше, чем в других регионах Сибирского федерального округа.

Количество пожаров за этот период выросло в шесть раз в нашем регионе. Из всех термических точек 85% приходилось на горение сухой травы, сообщил начальник ГУ МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов в ходе оперативного совещания в правительстве региона.

За минувшую неделю в Новосибирской области зафиксировали 5458 термических точек. Часто пожары случались в Кыштовском, Куйбышевском, Северном, Убинском районах.

Виктор Орлов добавил, что число термоточек в нашем регионе превысило показатель по всем субъектам Сибири. Сейчас в области действуют пять лесных пожаров в отдалённых районах.

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