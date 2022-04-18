Владельцы скандального острова в Новосибирской области хотят построить мост

В Новосибирской области собственники острова Огуречный планируют построить мост. Ранее, частный остров в селе Морозово отдали под строительство элитного поселка. Однако в 2020 году областной суд признал сделку незаконной, потому что остров Огуречный являлся рекреационной зоной, а часть проданных на нем участков располагалась в пределах береговой полосы. Эти участки, по решению суда, должны были вернуть в собственность государства. Выяснилось, что 17,5 гектара земли на острове были проданы всего 10 миллионов рублей, хотя себестоимость их в несколько раз больше.