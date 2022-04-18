Владельцы скандального острова в Новосибирской области хотят построить мост

Posted 18 апреля 2022, 02:39
Published 18 апреля 2022, 02:39
Modified 17 сентября 2022, 07:27
Updated 17 сентября 2022, 07:27
В Новосибирской области собственники острова Огуречный планируют построить мост. Ранее, частный остров в селе Морозово отдали под строительство элитного поселка. Однако в 2020 году областной суд признал сделку незаконной, потому что остров Огуречный являлся рекреационной зоной, а часть проданных на нем участков располагалась в пределах береговой полосы. Эти участки, по решению суда, должны были вернуть в собственность государства. Выяснилось, что 17,5 гектара земли на острове были проданы всего 10 миллионов рублей, хотя себестоимость их в несколько раз больше.
По данному делу фигурантом является бывший глава Искитимского района Олег Лагода. Мужчину арестовали в конце 2020 года, а в феврале 2021 года отпустили под домашний арест. В ноябре прошлого года его уголовное дело дошло до суда. Лагода обвиняется в превышении должностных полномочий при продаже острова Огуречный в частные руки. Прокуратура отмечает, что права граждан на пользование береговой полосой Новосибирского водохранилища были нарушены, а государству причинен ущерб в размере 44,5 млн рублей.
Учредители ДНТ задумывали возвести на острове несколько десятков элитных коттеджей и построить к ним инфраструктуру. Однако всех планов реализовать так и не удалось.
В 2018 году снесли дамбу, которая соединяла Огуречный и большую землю. Это решение сильно возмутило дачников. По словам местных жителей, дороги к острову сейчас нет.
По сообщению НГС, на острове проживают несколько человек, в том числе охранник. Председатель ДНТ Ярослав Солоха рассказывает, что у него есть проект строительства моста к острову, который уже прошел государственную вневедомственную экспертизу и был одобрен. Сейчас осталось решить вопрос с землей в судах.