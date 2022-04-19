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Posted 19 апреля 2022, 07:52

Published 19 апреля 2022, 07:52

Modified 17 сентября 2022, 07:27

Updated 17 сентября 2022, 07:27

Холодильники от Bosch: выбираем лучший холодильник

Холодильники от Bosch: выбираем лучший холодильник

19 апреля 2022, 07:52
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Несколько принципов и советов по выбору разных моделей бытовой техники немецкого концерна Bosch.

В этой статье мы расскажем пошаговый план выбора холодильника. Также разберём два хороших варианта фирмы Bosch: Bosch KGV39XW22R и Bosch KGV36NW1AR. Также подскажем, где приобрести технику по привлекательным условиям.

На что обращать внимание при выборе холодильника

При покупке холодильника и любой другой бытовой техники очень важны основные характеристики и показатели. Внешние особенности также важно учитывать, но в последнюю очередь.

Так, из основных характеристик важны:

  • габариты;
  • полезный объём;
  • материал изготовления;
  • количество камер;
  • температурные режимы и мощность замораживания;
  • размораживание;
  • уровень шума;
  • энергопотребление;
  • климатический класс.

Почему стоит выбирать холодильники Bosh

Bosh – это немецкий бренд, которому присущи лаконичность и внешняя выдержанность. А по своей работе его можно назвать надёжной классикой.

Бытовая техника Bosh популярна во всём мире. Производителя ценят за отличную работу техники на протяжении всего срока эксплуатации, качественные материалы и большое количество полезных функций.

Рассмотрим две основные двухкамерные модели с нижней морозильной камерой, на которые стоит обратить внимание сегодня.

Модель №1. Bosch KGV39XW22R

Модель Bosch KGV39XW22R – бесшумный, вместительный и бережливый. Он обладает технологией NatureCool. Она позволяет сохранять продукты в их лучшем виде, оставлять их свежесть, вкус и аромат. Технология NatureCool держит оптимальную влажность, которая необходима продуктам питания.

Что касается влажности, в нижнем ящике холодильника Vita Fresh можно менять влажность и хранить там, например, овощи в том отдельном режиме, который необходим именно им.

Что важно знать ещё из общих характеристик:

  • Класс энергоэффективности: A+;
  • Объём холодильника: 257 л;
  • Объём морозилки: 94 л;
  • Высота холодильника: 2 м;
  • Ширина холодильника: 60 см.

Морозильная камера Bosch KGV39XW22R умеет практически самостоятельно размораживаться, чего не скажешь о продуктах, хранящихся в ней. Функция SuperFreezing заботится о том, чтобы еда в морозилке оставалась замороженной, даже когда мы её открываем и впускаем тепло. Лишний цикл размораживания и заморозки приводит к ухудшению продуктов, потере вкуса. Здесь такого не произойдет.

Холодильник Bosch KGV39XW22R очень большой, но не смотрится громоздко. Такой вариант отлично подойдёт для большой семьи или пары, которая любит хранить в холоде своё питание на несколько недель вперёд и ещё что-нибудь помимо.

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Модель №2. Bosch KGV36NW1AR

Модель Bosch KGV36NW1AR является прямым конкурентом предыдущей модели. В показателях шума и общего полезного объёма KGV36NW1AR проигрывает. Зоны свежести у KGV36NW1AR нет вообще, как и суперохлаждения, но это и не всем нужно. К тому же, такой вариант – более компактный, поэтому меньший объём понятен. Зато Bosch KGV36NW1AR не такой высокий, тяжёлый и дорогой. И остаётся такой же надёжной классикой.

Общие характеристики:

  • Высота: 185 см;
  • Ширина: 60 см;
  • Объем холодильника: 223 л;
  • Объём морозилки: 94 л;
  • Класс энергоэффективности: А.

Холодильник Bosh модели KGV36NW1AR подойдёт тем, кто мечтает о простой, но функциональной и надёжной технике за небольшую цену. Купить холодильник также советуем с помощью площадки Ozon.

ООО «Интернет Решения», ОГРН 1027739244741

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