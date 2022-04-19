С 1 мая в Новосибирске открывается сезон водных прогулок по Оби

Posted 19 апреля 2022, 08:18
Published 19 апреля 2022, 08:18
Modified 17 сентября 2022, 07:27
Updated 17 сентября 2022, 07:27
В Новосибирске с 1 мая 2022 года откроется пассажирская навигация по Оби. Об этом сообщили на официальном сайте «Речфлота».
Уточняется, что отправление будет с 8 утра ежедневно. К примеру, торжественный рейс с развлекательной программой 1 мая состоится в 14:00. Отправление произойдет от Речного вокзала. Длительность: 2 часа. Стоимость билетов 900/700 рублей. Дети до 3-х лет бесплатно.
Цена обычного прогулочного проезда от Краснообска до Речного вокзала — 90 рублей, детский (от 5 до 10 лет) — 45 рублей. От Северо-Чемского до Речного вокзала 50 рублей — взрослый, 25 рублей — детский. Также действуют льготы на проезд (от 50 до 100%, в зависимости от категории). Для пенсионеров скидка 50%, бесплатный проезд — для инвалидов, участников войн, детей-сирот. Детям до 5 лет – бесплатно. Теплоход до конечной остановки будет идти 3 часа.