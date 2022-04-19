atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 19 апреля 2022, 08:18

Published 19 апреля 2022, 08:18

Modified 17 сентября 2022, 07:27

Updated 17 сентября 2022, 07:27

С 1 мая в Новосибирске открывается сезон водных прогулок по Оби

С 1 мая в Новосибирске открывается сезон водных прогулок по Оби

19 апреля 2022, 08:18
Фото: Медиахолдинг1Mi.
ООО «Речфлот» запустит прогулочные рейсы от Речного вокзала до Северо-Чемского жилмассива и Краснообска. Рейсы будут курсировать ежедневно с восьми утра.

В Новосибирске с 1 мая 2022 года откроется пассажирская навигация по Оби. Об этом сообщили на официальном сайте «Речфлота».

Уточняется, что отправление будет с 8 утра ежедневно. К примеру, торжественный рейс с развлекательной программой 1 мая состоится в 14:00. Отправление произойдет от Речного вокзала. Длительность: 2 часа. Стоимость билетов 900/700 рублей. Дети до 3-х лет бесплатно.

Цена обычного прогулочного проезда от Краснообска до Речного вокзала — 90 рублей, детский (от 5 до 10 лет) — 45 рублей. От Северо-Чемского до Речного вокзала 50 рублей — взрослый, 25 рублей — детский. Также действуют льготы на проезд (от 50 до 100%, в зависимости от категории). Для пенсионеров скидка 50%, бесплатный проезд — для инвалидов, участников войн, детей-сирот. Детям до 5 лет – бесплатно. Теплоход до конечной остановки будет идти 3 часа.

Материалы по теме
Жители Новосибирска спасли мужчину на льдине посреди Оби
#Город#Новосибирск
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика