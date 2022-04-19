atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 19 апреля 2022, 01:28

Published 19 апреля 2022, 01:28

Modified 17 сентября 2022, 07:27

Updated 17 сентября 2022, 07:27

Телевидение и радио временно отключат в Новосибирской области

Телевидение и радио временно отключат в Новосибирской области

19 апреля 2022, 01:28
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Перебои связаны с профилактическими работами.

В Новосибирской области с 18 апреля будут временно прерывать теле и радио сигнал. Об этом передают на официальном сайте Российской телевизионной и радиовещательной сети. Также опубликован график отключений.

В течение восьми дней в Новосибирской области возможны кратковременные прерывания трансляции. Это связано с профилактическими и другими плановыми работами. Отмечается, что благодаря регулярным проверочным работам, теле и радио оборудование продолжает работать дальше и предотвращает сбои.

Отключение трансляции согласовано с вещателями, сообщается в группе РТРС. Временные сбои сигнала продлятся с 18 до 24 апреля 2022 года.

Материалы по теме
Рождественское богослужение в храме Новосибирска показали по телевидениюКто из звезд телевидения уехал из России с начала спецоперации на УкраинеТелевидение и радио временно отключают в Новосибирской области
#Технологии#Новосибирск#Новосибирская область
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика