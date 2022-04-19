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Posted 19 апреля 2022, 01:14

Published 19 апреля 2022, 01:14

Modified 17 сентября 2022, 07:27

Updated 17 сентября 2022, 07:27

В Новосибирске дом Янки Дягилевой причислят к объектам культурного наследия

В Новосибирске дом Янки Дягилевой причислят к объектам культурного наследия

19 апреля 2022, 01:14
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Ранее в планах мэрии было снести дом и построить там музыкальное кафе.

Дом рок-певицы Янки Дягилевой в Новосибирске внесут в реестр культурного наследия. Об этом сообщила начальник госинспекции по охране объектов культурного наследия по региону Елена Медведева.

Изначально аварийный дом известной певицы планировалось снести. В 2018 году здание включили в перечень выявленных объектов культурного наследия. После этого краеведы и общественники опасались, что дом в итоге могут разрушить.

Здание, которое построено в 20 веке, можно отреставрировать за 2-3 миллиона рублей. Еще в апреле 2019 года муниципалитет выдвинул предложение снести дом, а на его месте построить рок-кафе.

Как рассказала Елена Медведева, дом уже получил положительную экспертизу на его сохранение. Этот вопрос обсудили на согласительной комиссии в мэрии Новосибирска. Дальнейшей судьбой здания займется муниципалитет.

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#Культура#Новосибирск
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