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Posted 19 апреля 2022, 10:52

Published 19 апреля 2022, 10:52

Modified 17 сентября 2022, 07:27

Updated 17 сентября 2022, 07:27

В Новосибирске летом возобновят сообщение поездов с Казахстаном

В Новосибирске летом возобновят сообщение поездов с Казахстаном

19 апреля 2022, 10:52
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Билеты из Новосибирска до Казахстана начнут продавать за 45 суток до отправления поезда.

В июне 2022 года из Новосибирска запустят поезд до Казахстана. Информация об этом появилась на сайте РЖД.

Летом РЖД возобновляет курсирование поезда № 301/302 рейса Алматы – Новосибирск, а также ещё четырех из Саратова, Самары, Омска и Казани. С 20 апреля начнет ходить поезд из Астрахани до Казахстана.

Решение о возобновление пассажирских перевозок приняли из-за снятия ограничений по коронавирусу. Напомним, поезда до Казахстана отменили ещё 16 марта 2020 года.

Продажу билетов начнут за 45 суток до отправления. Расписание движения поездов можно посмотреть на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Международное сообщение».

Напомним, из Новосибирска до Омска снова запустили скорый поезд, маршрут которого отменили ещё в феврале 2022 года.

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