Боевые действия на Украине 20 апреля 2022: последние новости и карта спецоперации

Posted 20 апреля 2022, 02:28
Published 20 апреля 2022, 02:28
Modified 17 сентября 2022, 07:27
Updated 17 сентября 2022, 07:27
Специальные группы начали штурм завода «Азовсталь» в Мариуполе, заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин 19 апреля 2022.
Украинским подразделениям, остающимся на территории металлургического комбината, снова предложено сдаться. «Вооруженные Силы России, руководствуясь чисто гуманными принципами, вновь предлагают боевикам националистических батальонов и иностранным наемникам с 14:00 мск 20 апреля 2022 года прекратить боевые действия и сложить оружие», — цитирует начальника Национального центра управления обороной генерал-полковника Михаила Мизинцева РИА Новости.
Вооруженные силы РФ наносили ракетные удары в районе Калиново-Попасное, а также в районах Мирное, Славянск и Попасное. Уничтожено до 180 человек личного состава и 15 единиц бронетехники. В районе населенного пункта Барвенково уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1», сообщил на вечернем брифинге Минобороны РФ 19 апреля, генерал-майор Игорь Конашенков.
Оперативно-тактической авиацией ВКС России поражен 31 военный объект Украины.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 140 самолетов, 490 беспилотных летательных аппаратов, 253 зенитных ракетных комплекса, 2367 танков и других боевых бронированных машин, 256 установок реактивных систем залпового огня, 1021 орудие полевой артиллерии и миномет.
По данным СМИ обновленная карта хода специальной военной операции на Украине может выглядеть следующим образом.