Дожди накроют Новосибирск на майских праздниках

Posted 20 апреля 2022, 06:41
Published 20 апреля 2022, 06:41
Modified 17 сентября 2022, 07:27
Updated 17 сентября 2022, 07:27
В 2022 году новосибирцев ожидают выходные дни с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая. Синоптики обещают на майских праздниках солнечную погоду, которую омрачат дожди.
По данным «Gismeteo», за день до Дня Труда и в сам праздник 1 мая температура воздуха в Новосибирске установится на отметке +11 градусов. Все три дня выходных будет лить дождь.
Столбики термометра покажут до +9…+12 градусов в выходные с 7 по 9 мая. А вот 10 числа месяца в городе похолодает до +6. Также на эти дни обещают дожди и пасмурную погоду.
Более оптимистичный прогноз дает сервис «Яндекс.Погода». По его данным, в праздничные дни в честь Дня Победы воздух прогреется до +14 градусов. В городе будет ясная погода, однако дожди также не исключены.
Влажность в Новосибирске достигает 60%. Скорость ветра на майские праздники не превысит 7 метров в секунду.