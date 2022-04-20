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Posted 20 апреля 2022, 06:41

Published 20 апреля 2022, 06:41

Modified 17 сентября 2022, 07:27

Updated 17 сентября 2022, 07:27

Дожди накроют Новосибирск на майских праздниках

Дожди накроют Новосибирск на майских праздниках

20 апреля 2022, 06:41
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Майские праздники будут прохладными и дождливыми в Новосибирске. Прогноз на выходные в честь Дня Труда и День Победы составили специалисты популярных онлайн-сервисов погоды.

В 2022 году новосибирцев ожидают выходные дни с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая. Синоптики обещают на майских праздниках солнечную погоду, которую омрачат дожди.

По данным «Gismeteo», за день до Дня Труда и в сам праздник 1 мая температура воздуха в Новосибирске установится на отметке +11 градусов. Все три дня выходных будет лить дождь.

Столбики термометра покажут до +9…+12 градусов в выходные с 7 по 9 мая. А вот 10 числа месяца в городе похолодает до +6. Также на эти дни обещают дожди и пасмурную погоду.

Более оптимистичный прогноз дает сервис «Яндекс.Погода». По его данным, в праздничные дни в честь Дня Победы воздух прогреется до +14 градусов. В городе будет ясная погода, однако дожди также не исключены.

Влажность в Новосибирске достигает 60%. Скорость ветра на майские праздники не превысит 7 метров в секунду.

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#Общество
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