Полицейские раскрыли 8 нарколабораторий в Новосибирской области

Posted 20 апреля 2022, 05:48
Published 20 апреля 2022, 05:48
Modified 17 сентября 2022, 07:27
Updated 17 сентября 2022, 07:27
В Новосибирской области силовики ликвидировали 8 нарколабораторий за 2021 год. Об этом Atas.info сообщили в ГУ МВД по региону.
По данным ведомства, за прошлый год полицейские выявили 8 нарколабораторий в разных районах Новосибирской области. Всех работников нелегального бизнеса задержали.
«В ходе пресечения указанной деятельности задержано 17 лиц, причастных к организации производства и сбыта наркотиков. Из незаконного оборота изъято более 88 килограммов наркотических средств», - уточнили в ГУ МВД Новосибирской области.
Напомним, ещё в октябре 2021 года силовики накрыли крупную нарколабораторию в Мошковском районе Новосибирской области, которую возвел житель Красноярского края. Там изготовили в общем весе 30 килограммов мефедрона.