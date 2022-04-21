Группа из Испании выпустила альбом песен новосибирской рокерши Янки Дягилевой

Posted 21 апреля 2022, 07:23
Published 21 апреля 2022, 07:23
Modified 4 сентября, 07:58
Updated 4 сентября, 07:58
Кавер-альбом на 14 языках с песнями рок-исполнительницы из Новосибирска Янки Дягилевой выпустила испанская музыкальная группа EGUN BELTZAK («Чёрный день»). Их можно послушать на платформе Bandcamp.com.
Песни новосибирской рокерши Янки Дягилевой музыканты перевели на редкий баскский язык. Альбом артисты записали ещё в феврале в Лондоне.
Сборник, как известно, состоит из каверов на песни известной сибиряки. Всего в альбом вошли 14 песен, включая «Выше ноги от земли», «Особый резон» и «Мы по колено».
Напомним, дом, где проживала Янка Дягилева в Новосибирске, планируют внести в реестр культурного наследия. Изначально его планировали снести.