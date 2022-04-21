Обыски прошли в управляющей компании «МКС-Новосибирск»

Posted 21 апреля 2022, 03:18
Published 21 апреля 2022, 03:18
Modified 17 сентября 2022, 07:27
Updated 17 сентября 2022, 07:27
Вечера, 20 апреля в офисе управляющей компании «МКС-Новосибирск» и дочерней УК «Дзержинец» прошли обыски. Об этом сообщает редакция «Родные берега» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Предположительно, следствие обыскивало компанию в связи с ранее возбужденным уголовным делом по ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата). Выемку документов проводили целый день.
Отметим, «МКС-Новосибирск» является одной из крупных управляющих компаний в Новосибирске. Она обсуживает около 8 миллионов квадратных метров недвижимости.