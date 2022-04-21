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Posted 21 апреля 2022, 03:18

Published 21 апреля 2022, 03:18

Modified 17 сентября 2022, 07:27

Updated 17 сентября 2022, 07:27

Обыски прошли в управляющей компании «МКС-Новосибирск»

Обыски прошли в управляющей компании «МКС-Новосибирск»

21 апреля 2022, 03:18
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Предположительно, обыск был связан с возбужденным уголовным делом о растрате и присвоении средств.

Вечера, 20 апреля в офисе управляющей компании «МКС-Новосибирск» и дочерней УК «Дзержинец» прошли обыски. Об этом сообщает редакция «Родные берега» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Предположительно, следствие обыскивало компанию в связи с ранее возбужденным уголовным делом по ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата). Выемку документов проводили целый день.

Отметим, «МКС-Новосибирск» является одной из крупных управляющих компаний в Новосибирске. Она обсуживает около 8 миллионов квадратных метров недвижимости.

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#Бизнес
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