atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 21 апреля 2022, 06:44

Published 21 апреля 2022, 06:44

Modified 17 сентября 2022, 07:27

Updated 17 сентября 2022, 07:27

Все выплаты Чернобыльцам и людям, пострадавшим от воздействия радиации в 2022 году

Все выплаты Чернобыльцам и людям, пострадавшим от воздействия радиации в 2022 году

21 апреля 2022, 06:44
Фото: коллаж Википедия/Медиахолдинг 1Mi.
В апреле 2022 года всем людям, пострадавшим в результате техногенной катастрофы на ЧАЭС выплатят единовременные пособия. Деньги поступят к памятной дате – 26 апреля. Рассказываем, кому положена компенсация и какой размер она составляет.

Чернобыльские выплаты выплачивается по линии ПФР. При этом её размер определяется по категории льготника. К тому же, в феврале 2022 пособие проиндексировали на 8,4%.

Кому положена единоразовая выплата к памятной дате:

Согласно постановлению правительства России, инвалиды-чернобыльцы претендуют на выплату в размере 3164, 22 рублей. Эту же сумму получат участники работ на объекте «Укрытие», военные и полицейские, получившие облучение, ликвидаторы аварии 1986-1987 года.

Ликвидаторы 1988-1990 годов и эвакуированные граждане могут получить 2 532,98 рубля. А взрослые, которые постоянно проживают на территории зоны - 633,24 руб., дети - 950,91 руб.; Дети, находившиеся в утробе матери на момент катастрофы, претендуют на 1 582,12 руб.

Кроме того, в России получают единовременную компенсацию за вред, нанесенный здоровью в результате аварии на ЧАЭС или на ПО «Маяк». Также имеют право на выплату инвалиды вследствие участия в действиях ПОР, ветераны ПОР. Инвалидам 1 группы перечисляют 27 869,72 рублей, 2-й – 19 508,82 рублей, 3-й – 13 934,90 рубля.

Напомним, Международный день памяти ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС отмечают 26 апреля. В регионах России в этот день учувствуют различные акции в поддержку семей погибших или пострадавших.

Материалы по теме
Низкий доход - это сколько: кто имеет право оформить выплаты на детей от 8 до 16 летПутин подписал указ о новой выплате семьям погибших военных на границе с УкраинойКакие выплаты положены погибшим и раненным на Украине?Детские пособия 2022 – полный список: какая выплата прибавится с 1 мая
#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика