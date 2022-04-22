atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 22 апреля 2022, 02:40

Published 22 апреля 2022, 02:40

Modified 17 сентября 2022, 07:27

Updated 17 сентября 2022, 07:27

Боевые действия на Украине 22 апреля 2022: последние новости и карта спецоперации

Боевые действия на Украине 22 апреля 2022: последние новости и карта спецоперации

22 апреля 2022, 02:40
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Вооруженные силы РФ нанесли удары по военным объектам на Украине, сообщает Минобороны РФ. Публикуем карту территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. Вчера Президент РФ Владимир Путин отменил штурм промзоны металлургического комбината.

Ракетами воздушного базирования нанесены удары по 14 объектам ВСУ. В населённых пунктах Шнурки и Славянск уничтожены склады боеприпасов, а также нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах Черкасское и Александровка. Уничтожено до 120 националистов, а также более 30 единиц бронетехники и автомобилей сообщил на вечернем брифинге Минобороны РФ 21 апреля, официальный представитель ведомства, генерал Игорь Конашенков.

Авиацией ВКС России в течение дня поражены 64 военных объекта Украины. Среди них: 17 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники в районах Красный Лиман и Дробышево, а также два склада ракетно-артиллерийского вооружения под городом Запорожье.

Ракетными войсками и артиллерией в течение дня поражено 450 объектов противника. В том числе: 14 пунктов управления, а также 429 опорных пунктов и мест скопления живой силы и техники в населенных пунктах Великая Камышеваха, Червоное, Пашково, Новая Дмитровка Харьковской области.

21 апреля Владимир Путин приказал отменить штурм «Азовстали» в Мариуполе на встрече с министром обороны. Шойгу доложил, что завод удастся взять через три-четыре дня.

«Предлагаемый штурм промышленной зоны считаю нецелесообразным. Приказываю отменить», - заявил президент. «Мы должны думать о сохранении жизни и здоровья наших солдат и офицеров. Не нужно лезть в эти катакомбы и ползать там под землей по этим промышленным объектам. Заблокируйте эту промышленную зону так, чтобы муха не пролетела».

Украинским военнослужащим, остающимся на территории «Азовстали» снова предложено сдаться. Президент РФ гарпнтирует им жизнь и достойное обращение.

1000 морпехов сдались в плен в Мариуполе силам ДНР - спецоперация на Украине
Узнать подробнее

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 140 самолетов, 106 вертолетов, 512 беспилотных летательных аппаратов, 254 зенитных ракетных комплекса, 2422 танка и других боевых бронированных машин, 266 установки реактивных систем залпового огня, 1051 орудие полевой артиллерии и миномет.

По данным СМИ обновленная карта хода специальной военной операции на Украине может выглядеть следующим образом.

Материалы по теме
«К 9 мая может быть победа в Донбассе», - депутат Панферов об окончании спецоперацииШтурм завода «Азовсталь» в Мариуполе: что происходит 21 апреля 2022Путин отменил штурм «Азовстали» в Мариуполе, Шойгу был готов взять завод за 3-4 дня
#Политика#Спецоперация#Боевые действия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика