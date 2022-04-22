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Posted 22 апреля 2022, 02:12

Published 22 апреля 2022, 02:12

Modified 25 декабря, 15:37

Updated 25 декабря, 15:37

Эксклюзивный спорткар Marussia арестовали из-за долгов владельца в Новосибирске

22 апреля 2022, 02:12
У новосибирца накопился долг свыше 5-ти миллионов рублей.

В Новосибирске судебные приставы лишили владельца эксклюзивного дорогого спорткара Marussia. Об этом передают в УФССП по региону.

В пресс-службе объяснили, что в прошлом директор известного в городе автосалона задолжал более 5,5 миллионов рублей. Ранее приставы уже накладывали арест на спортивный автомобиль новосибирца, когда тот имел долг по коммунальным платежам на сумму около полумиллиона рублей.

Теперь на должника наложили целый ряд санкций: мужчине запретили выезжать из страны и арестовали его банковские счета. Также был арестован спортивный автомобиль Marussia.

Судебные приставы установили местонахождения спорткара, составили акт описи и погрузили машину на эвакуатор. Отмечается, что у должника есть шанс вернуть автомобиль, оплатив задолженность до его реализации на торгах.

Напомним, ранее приставы нашли сбежавшую от мужа мать с двумя детьми в Новосибирске. Женщина отказывала бывшему супругу встречаться с маленькими сыновьями по выходным и праздникам. В итоге их удалось найти в арендуемой квартире на левом берегу Новосибирска.

#Транспорт#Новосибирск#Машина
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