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Posted 22 апреля 2022, 11:13

Published 22 апреля 2022, 11:13

Modified 17 сентября 2022, 07:27

Updated 17 сентября 2022, 07:27

Шампунем против пыли отмоют улицы в Новосибирске к 1 мая

Шампунем против пыли отмоют улицы в Новосибирске к 1 мая

22 апреля 2022, 11:13
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Городские власти закупили 3 000 литров пылеподавляющего средства «Бионорд» на эти цели.

В Новосибирске к майским праздникам дороги отмоют специальным шампунем против пыли. Мэрия планирует бороться с грязью с помощью средства «Бионорд-антипыль».

Весенняя чистка центральных улиц начнется 25 апреля, передали в муниципалитете Новосибирска. Дорожники также пройдутся шампунем по недоступным для техники местам.

Начальник управления автомобильных дорог мэрии Новосибирска Евгений Антонов рассказал, что подобные работы проходят ежегодно. После зимы с улиц убирают грязь и остатки антигололёдного средства. Однако на эти цели ранее закупали гораздо меньше специальной жидкости.

««Бионорд-антипыль» уже опробовали в прошлом году. Он доказал эффективность, поэтому закупили сейчас 3000 литров. До майских праздников приведем улицы в порядок», - добавил Антонов.

Чиновник уточнил, что данной моющее средство абсолютно безопасно. Оно разлагается в почве и не содержит кислот и щелочей.

Напомним, ранее Atas.info писал, что для уборки от пыли Новосибирска закупили «Бионорд» на 10 миллионов рублей.

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