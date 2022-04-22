Трассу между ОбьГЭС и Верх-Тулой в Новосибирске закроют на два дня

Ограничат движения всех видов транспорта уже сегодня, 22 апреля с 11:00 до 18:00 и 23 апреля с 10:00 до 17:00. Как рассказали в пресс-службе ТУАД, изменения связаны с проведением XXXVI Всероссийских соревнований по велоспорту, посвящённых памяти сотрудников ГИБДД Дмитрия Байдуги и Александра Шабалдина.