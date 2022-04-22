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Posted 22 апреля 2022, 09:03

Published 22 апреля 2022, 09:03

Modified 17 сентября 2022, 07:27

Updated 17 сентября 2022, 07:27

Трассу между ОбьГЭС и Верх-Тулой в Новосибирске закроют на два дня

Трассу между ОбьГЭС и Верх-Тулой в Новосибирске закроют на два дня

22 апреля 2022, 09:03
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Изменения связаны с проведением Всероссийских соревнований.

В Новосибирской области на несколько дней ограничат движение автомобилей по трассе «Н-2123» - Верх-Тула-Ленинское-ОбьГЭС. Об этом передают в Территориальном управлении автомобильных дорог.

Ограничат движения всех видов транспорта уже сегодня, 22 апреля с 11:00 до 18:00 и 23 апреля с 10:00 до 17:00. Как рассказали в пресс-службе ТУАД, изменения связаны с проведением XXXVI Всероссийских соревнований по велоспорту, посвящённых памяти сотрудников ГИБДД Дмитрия Байдуги и Александра Шабалдина.

При въезде на автодорогу будут установлены предупреждающие щиты. Водителей просят выбрать альтернативный маршрут.

Напомним, также в Новосибирске на левом берегу три трамвая изменят движение. Один трамвай отменят, а другие два изменят маршрут движения. Маршрут изменился из-за капитального ремонта теплотрассы на улице Котовского.

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